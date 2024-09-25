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Кирби: КНР наращивает свои ядерные вооружения

Кирби: КНР наращивает свои ядерные вооружения Администрация Соединенных Штатов считает, что Пекин наращивает свои ядерные вооружения, при этом между Китаем и США отсутствует соглашение, аналогичное российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступа
Другие страны
25 сентября 2024 г. 00:56
Кирби: КНР наращивает свои ядерные вооружения

Администрация Соединенных Штатов считает, что Пекин наращивает свои ядерные вооружения, при этом между Китаем и США отсутствует соглашение, аналогичное российско-американскому Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге для журналистов.

"Что касается ситуации с ядерным вооружением, нет никаких договоренностей с Китаем, аналогичных новому ДСНВ. Мы все знаем, что Китай продолжает финансировать разработку этих конкретных видов средств вооружений", - сказал Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден старается "управлять этими наиболее важными двусторонними отношениями" в ядерной сфере.

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