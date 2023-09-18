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Кирби: Байден на ГА ООН подтвердит желание реформировать Совбез

Кирби: Байден на ГА ООН подтвердит желание реформировать Совбез Президент США Джо Байден в выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН подтвердит желание Вашингтона расширить Совет Безопасности.
Другие страны
18 сентября 2023 г. 03:48
Кирби: Байден на ГА ООН подтвердит желание реформировать Совбез

Президент США Джо Байден в выступлении на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН подтвердит желание Вашингтона расширить Совет Безопасности.

Как передает Report, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью газете The Daily Telegraph.

"Мы ясно дали понять, что мы полагаем, что пришло время посмотреть на архитектуру Совета Безопасности. Мы думаем, что он должен быть более инклюзивным и всеобъемлющим", - сказал он. Кирби подчеркнул, что Байден на этой неделе выскажется в поддержку расширения состава СБ ООН.

В настоящий момент в Совет Безопасности ООН входят пять постоянных членов: Россия, Великобритания, Китай, США и Франция. Каждая из этих стран имеет в совете право вето. 10 участников совета, избираемых по географическому принципу, обладают статусом непостоянных членов.

Представители администрации США неоднократно высказывались о необходимости реформирования СБ ООН. В частности, Байден во время своего прошлогоднего выступления на 77-й сессии ГА ООН отметил, что Вашингтон поддерживает увеличение количества постоянных и непостоянных представителей в СБ ООН, в том числе за счет стран Африки и Латинской Америки. Ранее стало известно, что Соединенные Штаты также поддерживают предоставление Индии статуса постоянного члена в СБ ООН. Кроме того, по информации The Daily Telegraph, США хотели бы видеть в реформированном Совете Безопасности Германию и Японию.

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