Кир Стармер: Решение Израиля установить контроль над Газой является ошибкой

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ошибкой решение Израиля установить контроль над городом Газа и призвал израильские власти пересмотреть свою позицию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"Решение правительства Израиля о дальнейшей эскалации наступления в секторе Газа является ошибочным, и мы призываем его немедленно пересмотреть его", - заявил он в своем заявлении.

Он также подчеркнул, что эти действия не помогут положить конец конфликту или добиться освобождения заложников, а "приведут только к еще большему кровопролитию".

Напомним, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить военный контроль над всем сектором Газа.