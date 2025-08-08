Кир Стармер: Решение Израиля установить контроль над Газой является ошибкой

О нас

8 августа 2025 г. 12:01
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал ошибкой решение Израиля установить контроль над городом Газа и призвал израильские власти пересмотреть свою позицию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

"Решение правительства Израиля о дальнейшей эскалации наступления в секторе Газа является ошибочным, и мы призываем его немедленно пересмотреть его", - заявил он в своем заявлении.

Он также подчеркнул, что эти действия не помогут положить конец конфликту или добиться освобождения заложников, а "приведут только к еще большему кровопролитию".

Напомним, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении установить военный контроль над всем сектором Газа.

Версия на азербайджанском языке Kir Starmer: İsrailin Qəzzanı nəzarətə götürməklə bağlı qərarı yanlışdır

