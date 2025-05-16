Кир Стармер: Путин должен сесть за стол переговоров для безоговорочного прекращения огня

Кир Стармер: Путин должен сесть за стол переговоров для безоговорочного прекращения огня

Президент России Владимир Путин должен сесть за стол переговоров для безоговорочного прекращения огня в Украине.

Как передает корреспондент Report из Албании, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

"Если Россия не сядет за стол переговоров, Путину придется заплатить за это. Думаю, что вчерашний день [переговоры в Стамбуле], как уже упоминалось, стал еще одним доказательством - Путин несерьезно настроен в вопросе мира с Украиной. Россия тянет время и играет в игры, в то время как Украина показала себя стороной мира",- сказал он.

Обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Стармер подчеркнул, что он и весь украинский народ продемонстрировали "стойкость и лидерство".

"Пример вашего лидерства в борьбе за мир - то, что именно вы несколько недель назад предложили безоговорочное прекращение огня. Украина, безусловно, является стороной мира. И мы все, при необходимости, должны объединиться как союзники, чтобы обеспечить прекращение огня. Даже и с применением санкций", - отметил премьер.