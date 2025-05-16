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Кир Стармер: Путин должен сесть за стол переговоров для безоговорочного прекращения огня

Кир Стармер: Путин должен сесть за стол переговоров для безоговорочного прекращения огня Кир Стармер: Путин должен сесть за стол переговоров для безоговорочного прекращения огня
Другие страны
16 мая 2025 г. 16:18
Кир Стармер: Путин должен сесть за стол переговоров для безоговорочного прекращения огня

Президент России Владимир Путин должен сесть за стол переговоров для безоговорочного прекращения огня в Украине.

Как передает корреспондент Report из Албании, об этом заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, выступая на пленарном заседании саммита Европейского политического сообщества в Тиране.

"Если Россия не сядет за стол переговоров, Путину придется заплатить за это. Думаю, что вчерашний день [переговоры в Стамбуле], как уже упоминалось, стал еще одним доказательством - Путин несерьезно настроен в вопросе мира с Украиной. Россия тянет время и играет в игры, в то время как Украина показала себя стороной мира",- сказал он.

Обращаясь к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Стармер подчеркнул, что он и весь украинский народ продемонстрировали "стойкость и лидерство".

"Пример вашего лидерства в борьбе за мир - то, что именно вы несколько недель назад предложили безоговорочное прекращение огня. Украина, безусловно, является стороной мира. И мы все, при необходимости, должны объединиться как союзники, чтобы обеспечить прекращение огня. Даже и с применением санкций", - отметил премьер.

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Версия на английском языке Keir Starmer: Putin must sit down for unconditional ceasefire
Версия на азербайджанском языке Kir Starmer: Putin qeyd-şərtsiz atəşkəs üçün danışıqlar masasına oturmalıdır

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