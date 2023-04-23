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Кипр заблокировал активы лиц и компаний, помогавших РФ обходить санкции

Кипр заблокировал активы лиц и компаний, помогавших РФ обходить санкции Кипр заморозил активы лиц и компаний, которые по сведениям США и Британии, помогали российским олигархам обходить санкции против РФ, введенные за полномасштабное вторжение в Украину.
Другие страны
23 апреля 2023 г. 13:37
Кипр заблокировал активы лиц и компаний, помогавших РФ обходить санкции

Кипр заморозил активы лиц и компаний, которые по сведениям США и Британии, помогали российским олигархам обходить санкции против РФ, введенные за полномасштабное вторжение в Украину.

Как передает Report, об этом телеканалу CyBC заявил комиссар по финансам Павлос Иоанн.

Таким образом Кипр реализовал санкции США и Великобритании против 13 финансистов. Последние помогали россиянам не только обходить санкции, но и укрывать их финансовые активы. Среди подозреваемых киприоты, а также лица с кипрским и российским гражданством.

Указано, что незадолго до этого правительство Кипра призвало местные банки соблюдать санкции против РФ. Представитель правительства страны Константинос Летимбиотис заявил, что власти не потерпят нарушения антироссийских ограничений, введенных ЕС.

"Президент потребовал подготовить "дорожную карту" с перечнем эффективных действий, которые необходимо предпринять. Мы должны защитить доверие к нашей стране, мы не потерпим отступление от санкций ЕС", - отметил Летимбиотис.

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Версия на азербайджанском языке Kipr Rusiyaya sanksiyalardan yayınmağa kömək edən şirkətlərin aktivlərini bloklayıb

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