Кипр вернул Египту древние артефакты

Баку. 2мая. REPORT.AZ/ 14 древних артефактов, похищенных из Египта в 1980-х годах, вернул Каиру Кипр.

Как передает Report, Об этом сообщает Министерства по делам древностей Египта.

Артефакты были незаконно вывезены на Кипр, где их изъяли местные власти.

В числе возвращенных артефактов — алебастровая ваза с именем императора Рамзеса Второго, амулеты с изображением богинь Исиды, Сехмет и Нейт, а также фигурки ушебти, которые клали в могилу к умершим, поскольку считалось, что они будут выполнять за усопших в загробном мире различные работы.