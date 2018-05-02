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    Кипр вернул Египту древние артефакты

    Баку. 2мая. REPORT.AZ/ 14 древних артефактов, похищенных из Египта в 1980-х годах, вернул Каиру Кипр.

    Как передает Report, Об этом сообщает Министерства по делам древностей Египта.

    Артефакты были незаконно вывезены на Кипр, где их изъяли местные власти.

    В числе возвращенных артефактов — алебастровая ваза с именем императора Рамзеса Второго, амулеты с изображением богинь Исиды, Сехмет и Нейт, а также фигурки ушебти, которые клали в могилу к умершим, поскольку считалось, что они будут выполнять за усопших в загробном мире различные работы. 

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