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Кипр собирается лишить своего гражданства еще четырех россиян

Кипр собирается лишить своего гражданства еще четырех россиян Совет министров Кипра решил начать процесс лишения кипрского гражданства еще четырех граждан России и членов их семей.
Другие страны
20 апреля 2022 г. 17:10
Кипр собирается лишить своего гражданства еще четырех россиян

Совет министров Кипра решил начать процесс лишения кипрского гражданства еще четырех граждан России и членов их семей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила заместитель официального представителя кипрского правительства Ниови Паризину.

Заседание совета министров под председательством президента Никоса Анастасиадиса состоялось в среду.

"Совет министров принял решение о начале процесса лишения кипрского гражданства четырех человек. Решение также распространяется на их иждивенцев. Это четыре новых человека, которые фигурируют в обновленном санкционном списке Еврокомиссии", — говорится в письменном заявлении Паризину, поступившем в РИА Новости.

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Версия на английском языке Cyprus to strip citizenship from four Russians

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