Кипр собирается лишить своего гражданства еще четырех россиян

Совет министров Кипра решил начать процесс лишения кипрского гражданства еще четырех граждан России и членов их семей.

Совет министров Кипра решил начать процесс лишения кипрского гражданства еще четырех граждан России и членов их семей.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщила заместитель официального представителя кипрского правительства Ниови Паризину.

Заседание совета министров под председательством президента Никоса Анастасиадиса состоялось в среду.

"Совет министров принял решение о начале процесса лишения кипрского гражданства четырех человек. Решение также распространяется на их иждивенцев. Это четыре новых человека, которые фигурируют в обновленном санкционном списке Еврокомиссии", — говорится в письменном заявлении Паризину, поступившем в РИА Новости.