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Кипр с 1 декабря начал взимать визовый сбор с граждан России

Кипр с 1 декабря начал взимать визовый сбор с граждан России Кипр с 1 декабря начинает взимать визовый сбор в 80 евро за однократные и многократные визы для граждан России. При этом для детей с 6 до 12 лет визовый сбор составит 40 евро.
Другие страны
1 декабря 2022 г. 10:46
Кипр с 1 декабря начал взимать визовый сбор с граждан России

Кипр с 1 декабря начинает взимать визовый сбор в 80 евро за однократные и многократные визы для граждан России. При этом для детей с 6 до 12 лет визовый сбор составит 40 евро.

Ранее россияне могли заполнить анкету на сайте консульства и бесплатно получить провизу, которая позволяла въехать на остров в туристических целях.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

В сентябре Совет Европейского союза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. В соответствии с этим решением стоимость визового сбора была увеличена с 35 до 80 евро, а правила выдачи многократных виз были ужесточены.

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Версия на английском языке Cyprus starts charging visa fee from Russian citizens

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