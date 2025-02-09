Кипр принял меры готовности к ЧС в связи с сейсмической активностью в Эгейском море

Власти Республики Кипр заявили о принятии необходимых мер по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в ответ на сейсмическую активность в районе греческого архипелага Додеканес (Южные Спорады) в Эгейском море.

Власти Республики Кипр заявили о принятии необходимых мер по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям в ответ на сейсмическую активность в районе греческого архипелага Додеканес (Южные Спорады) в Эгейском море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, перечень этих мер приведен в распространенном заявлении кипрского департамента геологических исследований.

"Хотя продолжающаяся активность толчков земной коры в районе Додеканеса, по-видимому, не оказывает прямого влияния на сейсмичность Кипра, последний, тем не менее, остается сейсмически активным регионом. Исходя из исторического опыта, Кипр в какой-то момент может столкнуться с мощным и разрушительным землетрясением. Поэтому особенно важно, чтобы каждый гражданин был проинформирован о том, что делать до, во время и после стихийного бедствия. В связи с этим гражданам рекомендуется следить за официальными сообщениями компетентных служб и СМИ", - отмечается в заявлении.

В департаменте сообщили, что "в случае возникновения чрезвычайной ситуации будут даны экстренные указания по эвакуации или вывозу граждан из определенных зон путем включения сирен, которые, помимо звукового сигнала тревоги, будут также передавать звуковые сообщения с инструкциями для граждан пострадавшей территории".

Центр гражданской обороны и сейсмологии департамента геологических исследований опубликовал подробные протоколы безопасности, которые охватывают три этапа, а именно период подготовки к землетрясению, немедленное реагирование на сложившуюся ситуацию во время толчков земной коры, а также действия после них. Власти также не обошли вниманием угрозу возникновения цунами, отметив историческую уязвимость Кипра к подобному сценарию.