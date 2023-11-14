Кипр предложил доставлять помощь для Газы десантными кораблями

Кипрский план организации морского коридора для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа на первом этапе предусматривает использование десантных кораблей.
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Он пояснил, что реализацию инициативы Кипра предполагается осуществлять в три этапа. "В краткосрочной перспективе речь идет о доставке помощи из Ларнаки на побережье [Газы] с помощью десантных кораблей, и к нам уже обратились государства, чтобы предложить такую помощь", - сказал Летимпиотис. "В среднесрочной перспективе рассматривается решение по созданию плавучей платформы, а в долгосрочной - строительство закрытого порта на более обширной площади", - добавил представитель кабмина.
Журналисты попросили Летимпиотиса отреагировать на критику в адрес правительства республики, по поводу того, что власти страны подогревают интерес к теме морского коридора больше для внутреннего потребления, а сама идея выглядит нереалистичной с точки зрения логистики. В Газе, в частности, отсутствует инфраструктура для приема морских грузов. "Тот факт, что [в Газе] нет порта, с самого начала присутствовал в наших расчетах и, следовательно, в наших планах", - ответил на это представитель кипрского правительства.
По словам Летимпиотиса, президент Никос Христодулидис на днях направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором сообщил, что постпред Кипра при международной организации готов проработать все технические вопросы с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. Тем временем с этой же целью в ближайшие дни в Израиль отправится группа кипрских специалистов вместе с главой МИД республики.