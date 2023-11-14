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Кипр предложил доставлять помощь для Газы десантными кораблями

Кипр предложил доставлять помощь для Газы десантными кораблями Кипрский план организации морского коридора для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа на первом этапе предусматривает использование десантных кораблей.
Другие страны
14 ноября 2023 г. 20:53
Кипр предложил доставлять помощь для Газы десантными кораблями

Кипрский план организации морского коридора для доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа на первом этапе предусматривает использование десантных кораблей.

Как передает Report, об этом сообщил во вторник журналистам официальный представитель правительства Кипра Константинос Летимпиотис.

Он пояснил, что реализацию инициативы Кипра предполагается осуществлять в три этапа. "В краткосрочной перспективе речь идет о доставке помощи из Ларнаки на побережье [Газы] с помощью десантных кораблей, и к нам уже обратились государства, чтобы предложить такую помощь", - сказал Летимпиотис. "В среднесрочной перспективе рассматривается решение по созданию плавучей платформы, а в долгосрочной - строительство закрытого порта на более обширной площади", - добавил представитель кабмина.

Журналисты попросили Летимпиотиса отреагировать на критику в адрес правительства республики, по поводу того, что власти страны подогревают интерес к теме морского коридора больше для внутреннего потребления, а сама идея выглядит нереалистичной с точки зрения логистики. В Газе, в частности, отсутствует инфраструктура для приема морских грузов. "Тот факт, что [в Газе] нет порта, с самого начала присутствовал в наших расчетах и, следовательно, в наших планах", - ответил на это представитель кипрского правительства.

По словам Летимпиотиса, президент Никос Христодулидис на днях направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, в котором сообщил, что постпред Кипра при международной организации готов проработать все технические вопросы с заместителем генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. Тем временем с этой же целью в ближайшие дни в Израиль отправится группа кипрских специалистов вместе с главой МИД республики.

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