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Кипр, Катар и Пакистан вернули масочный режим из-за новых вспышек COVID-19

Кипр, Катар и Пакистан вернули масочный режим из-за новых вспышек COVID-19 Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире растут третью неделю подряд.
Другие страны
8 июля 2022 г. 20:14
Кипр, Катар и Пакистан вернули масочный режим из-за новых вспышек COVID-19

Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире растут третью неделю подряд.

Как передает Report, согласно информации ВОЗ, заболеваемость COVID-19 растет как минимум в 110 странах мира. На этом фоне власти ряда стран возвращают антиковидные ограничения, в том числе и масочный режим.

Режим обязательного ношения масок в общественных помещениях для всех лиц старше 12 лет, который был отменен 31 мая, возобновляется с 8 июля в Республике Кипр.

Такое же решение приняли власти Катара. В эмирате число новых случаев инфицирования составляет около 700 за сутки, что в два раза больше, чем в начале июня.

Примерно такая же ситуация в Пакистане - там в начале июня выявляли менее 100 заболевших в сутки, сейчас - около 800 человек. Пассажирам внутренних авиарейсов с 28 июня вновь необходимо надевать маски.

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Версия на азербайджанском языке Kipr, Qətər və Pakistanda yoluxma sayının artması ilə bağlı maska rejimi tətbiq edilib

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