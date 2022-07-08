Кипр, Катар и Пакистан вернули масочный режим из-за новых вспышек COVID-19

Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире растут третью неделю подряд.
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Режим обязательного ношения масок в общественных помещениях для всех лиц старше 12 лет, который был отменен 31 мая, возобновляется с 8 июля в Республике Кипр.
Такое же решение приняли власти Катара. В эмирате число новых случаев инфицирования составляет около 700 за сутки, что в два раза больше, чем в начале июня.
Примерно такая же ситуация в Пакистане - там в начале июня выявляли менее 100 заболевших в сутки, сейчас - около 800 человек. Пассажирам внутренних авиарейсов с 28 июня вновь необходимо надевать маски.