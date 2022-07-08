Кипр, Катар и Пакистан вернули масочный режим из-за новых вспышек COVID-19

Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире растут третью неделю подряд.

Темпы распространения коронавирусной инфекции в мире растут третью неделю подряд.

Как передает Report , согласно информации ВОЗ, заболеваемость COVID-19 растет как минимум в 110 странах мира. На этом фоне власти ряда стран возвращают антиковидные ограничения, в том числе и масочный режим.

Режим обязательного ношения масок в общественных помещениях для всех лиц старше 12 лет, который был отменен 31 мая, возобновляется с 8 июля в Республике Кипр.

Такое же решение приняли власти Катара. В эмирате число новых случаев инфицирования составляет около 700 за сутки, что в два раза больше, чем в начале июня.

Примерно такая же ситуация в Пакистане - там в начале июня выявляли менее 100 заболевших в сутки, сейчас - около 800 человек. Пассажирам внутренних авиарейсов с 28 июня вновь необходимо надевать маски.