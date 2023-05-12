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Кипр и Мальта аннулировали "золотые паспорта" десятков граждан РФ и Беларуси

Кипр и Мальта аннулировали "золотые паспорта" десятков граждан РФ и Беларуси Власти Кипра и Мальты на фоне нынешней ситуации в Украине аннулировали так называемые золотые паспорта нескольких десятков граждан России и Беларуси, попавших в санкционные списки Евросоюза.
Другие страны
12 мая 2023 г. 17:52
Кипр и Мальта аннулировали золотые паспорта десятков граждан РФ и Беларуси

Власти Кипра и Мальты на фоне нынешней ситуации в Украине аннулировали так называемые золотые паспорта нескольких десятков граждан России и Беларуси, попавших в санкционные списки Евросоюза.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщило издание Der Spiegel.

По его информации, Кипр лишил гражданства 9 российских инвесторов и 34 члена их семей. Власти Мальты аннулировали паспорта еще двух человек.

Схема предоставления гражданства в обмен на инвестиции действовала на островных государствах в течение длительного времени. Обладатели так называемых золотых паспортов впоследствии могли поселиться и вести бизнес во всех странах ЕС. Кипр требовал инвестиций в размере не менее 2,5 млн евро для получения паспорта. В период с 2007 по 2020 год, по данным правительства Кипра, было собрано около 9,7 млрд евро.

После начала спецоперации РФ в Украине Еврокомиссия объявила данную практику незаконной и рекомендовала странам ЕС рассмотреть возможность лишения такого гражданства, особенно если эти лица находятся в санкционных списках ЕС или поддерживают спецоперацию РФ. Власти в Брюсселе принимают юридические меры против Мальты, а Кипр отказался от своей практики.

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