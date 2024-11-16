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Кипр и еще восемь стран ЕС приобретут ракеты Mistral

Кипр и еще восемь стран ЕС приобретут ракеты Mistral Республика Кипр собирается приобрести ракеты Mistral, воспользовавшись вместе с восемью другими странами ЕС средствами первого в истории сообщества пакета финансовой поддержки для осуществления общих оборонных закупок.
Другие страны
16 ноября 2024 г. 16:03
Кипр и еще восемь стран ЕС приобретут ракеты Mistral

Республика Кипр собирается приобрести ракеты Mistral, воспользовавшись вместе с восемью другими странами ЕС средствами первого в истории сообщества пакета финансовой поддержки для осуществления общих оборонных закупок.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в субботу газета Cyprus Mail.

Эти зенитные ракеты французского производства будут приобретены через существующий в ЕС механизм по осуществлению оборонных закупок EDIRPA (Укрепление европейской оборонной промышленности посредством общего закона о закупках). По линии этой программы выделено в общей сложности €300 млн на финансирование пяти отдельных оборонных проектов.

В сообщении сказано, что стоимость закупки ракет Mistral для девяти стран обойдется ЕС не более чем в 60 млн евро. В июне нынешнего года министерство обороны Кипра присоединилось к проекту поставок зенитных ракет по линии EDIRPA вместе с военными ведомствами Бельгии, Дании, Эстонии, Франции, Венгрии, Румынии, Словении и Испании.

Как отмечает издание со ссылкой на документы ЕС, ракеты Mistral могут использоваться для "защиты от воздушных угроз, таких как боевые самолеты, ударные вертолеты и беспилотные воздушные системы".

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