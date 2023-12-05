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Кипр, Греция и ОАЭ договорились о взаимодействии по проекту "Интерконнектор Евразия"

Кипр, Греция и ОАЭ договорились о взаимодействии по проекту "Интерконнектор Евразия" Кипр, Греция и ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в создании электрокабеля в рамках проекта "Интерконнектор Евразия".
Другие страны
5 декабря 2023 г. 19:10
Кипр, Греция и ОАЭ договорились о взаимодействии по проекту Интерконнектор Евразия

Кипр, Греция и ОАЭ подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в создании электрокабеля в рамках проекта "Интерконнектор Евразия".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Министерство энергетики, торговли и промышленности Кипра.

Соглашение было подписано на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Дубае представителями Минэнерго Кипра, компании-оператора греческой национальной электрической сети ADMIE и Национальной энергетической компании TAQA из ОАЭ.

Проект "Интерконнектор Евразия" предусматривает прокладку подводного силового кабеля между Грецией, Кипром и Израилем.

Подписавшие меморандум стороны намереваются изучить возможность своего участия в акционерном капитале новой компании, которая могла бы взять на себя основные функции по реализации всего проекта. Для этого предполагается создать консультативный комитет, который будет собираться два раза в месяц.

Глава Минэнерго Кипра Йоргос Папанастасиу заявил, что межсетевое соединение жизненно важно для республики, поскольку его создание позволит преодолеть продолжающуюся энергетическую изоляцию острова.

Он пояснил, что проект также является ключом к достижению более широких целей энергетической стратегии Кипра: укреплению его энергобезопасности, снижению стоимости электроэнергии в интересах конкурентоспособности страны, а также ускорению перехода к зеленой экономике.

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