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Kiodo: Япония отказалась поставлять оружие Украине

Kiodo: Япония отказалась поставлять оружие Украине Япония отказала Украине в предоставлении противотанковых ракет и боеприпасов.
Другие страны
9 марта 2022 г. 09:55
Kiodo: Япония отказалась поставлять оружие Украине

Япония отказала Украине в предоставлении противотанковых ракет и боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на Kiodo, Япония обосновала его тем, что запрос было сложно выполнить "с юридической точки зрения". В итоге японские власти решили передать Киеву бронежилеты и защитные шлемы.

По данным агентства, такой запрос правительство Украины направило в конце февраля. Министру обороны Японии Нобуо Киси было направлено письмо с просьбой о получении противотанковых ракет, ракет класса "земля—воздух" и боеприпасов.

Японские власти, однако, сочли, что отправка оружия будет нарушением трех принципов, связанных с поставками вооружений за рубеж. Токио помимо бронежилетов и шлемов также отправит зимнюю одежду, палатки, санитарные средства, продовольствие и электрогенераторы.

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Версия на английском языке Japan not to send lethal weapons to Ukraine
Версия на азербайджанском языке KİV: “Yaponiya Ukraynaya raket və hərbi sursat verməkdən imtina edib”

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