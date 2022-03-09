Kiodo: Япония отказалась поставлять оружие Украине

Япония отказала Украине в предоставлении противотанковых ракет и боеприпасов.

Япония отказала Украине в предоставлении противотанковых ракет и боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на Kiodo, Япония обосновала его тем, что запрос было сложно выполнить "с юридической точки зрения". В итоге японские власти решили передать Киеву бронежилеты и защитные шлемы.

По данным агентства, такой запрос правительство Украины направило в конце февраля. Министру обороны Японии Нобуо Киси было направлено письмо с просьбой о получении противотанковых ракет, ракет класса "земля—воздух" и боеприпасов.

Японские власти, однако, сочли, что отправка оружия будет нарушением трех принципов, связанных с поставками вооружений за рубеж. Токио помимо бронежилетов и шлемов также отправит зимнюю одежду, палатки, санитарные средства, продовольствие и электрогенераторы.