Кинотеатры Южной Кореи дадут скидку 50% вакцинированным от коронавируса

Южнокорейские кинотеатры будут предоставлять скидку гражданам, вакцинировавшимся от коронавируса. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила сегодня ассоциация кинопрокатчиков страны.

Южнокорейские кинотеатры будут предоставлять скидку гражданам, вакцинировавшимся от коронавируса. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявила сегодня ассоциация кинопрокатчиков страны.

Акция, призванная поддержать усилия правительства по достижению коллективного иммунитета к концу этого года, а также увеличить посещаемость кинотеатров, пустующих с начала пандемии, продлится до конца июня. В соответствии с ее условиями, граждане, привившиеся хотя бы одной дозой вакцины, смогут приобрести билет со скидкой 50-60%, предъявив прививочный сертификат на кассе. Таким образом, для привитых стоимость билета в будний день составит от 5 до 6 тыс. вон ($4,5 - 5,5) вместо обычных $10 - 11.

Одновременно правительство объявило о планах возобновить во второй половине года государственную поддержку кинопрокатчиков, распространяя среди жителей страны скидочные купоны на посещение кинотеатров.

К настоящему времени в Южной Корее первой дозой вакцины привиты 6,35 млн человек, что составляет 12,4% населения страны.