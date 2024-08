Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, призвал бойкотировать Францию до тех пор, пока основатель мессенджера Telegram Павел Дуров не будет освобожден.

Как передает Report, об этом К.Шмитц заявил на своей странице в социальной сети "X".

"Бойкотируйте Францию, пока Павел Дуров не будет освобожден. Не тратьте деньги на французские товары и не ездите во Францию", - говорится в публикации.