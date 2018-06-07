Ким Чен Ыну предоставят в Сингапуре бронированные BMW

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Бронированные черные автомобили BMW 760 особой серии будут выделены для передвижения Ким Чен Ына во время предстоящего в Сингапуре саммита КНДР - США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в четверг газета The Straits Times.

По информации источников издания, из парка спецтранспорта Сингапура было выделено 4 подобные машины. Каждая из них оснащена 6-цилиндровым турбированным двигателем мощностью 544 лошадиных сил. Установлены особые пуленепробиваемые стекла, толщиной 6 см, которые способны защитить пассажиров от выстрелов снайперских винтовок. Бронированный корпус автомобиля выдерживает взрывы, мощность которых составляет до 15 кг в тротиловом эквиваленте.

В салоне машины находятся системы очистки воздуха на случай химических атак, ночного видения и другие элементы, увеличивающие выживаемость находящихся в автомобиле.

Как отмечает научный сотрудник Школы международных исследований имени С. Раджаратнама Шван Хо, лидер КНДР старается во время редких визитов за рубеж использовать свои автомобили. Так было во время поездки в Пекин в марте этого года, когда делегация КНДР доставила из Пхеньяна бронированный Mercedes S600 Pullman. Так было и во время межкорейского саммита в конце апреля.

По его мнению, в этот раз представители КНДР не планируют привозить транспорт. Возможно, это связано с логистическими сложностями доставки такой техники в Сингапур.

Как было объявлено администрацией США, историческая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына пройдет 12 июня в гостинице Capella на острове Сентоса.