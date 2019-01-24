Ким Чен Ыну передали письмо от Трампа

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с вернувшейся из США делегацией Пхеньяна.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг агентство ЦТАК.

Возглавлявший делегацию КНДР заведующий отделом единого фронта ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль передал Ким Чен Ыну письмо от президента США Дональда Трампа.

По его данным, по итогам встречи Ким Чен Ын выразил удовлетворение результатами состоявшихся в Вашингтоне переговоров, а также определил задачи и пути для "должной подготовки" ко второму саммиту США - КНДР. При этом Ким Чен Ын высоко оценил, что президент США Дональд Трамп, уделяя большое внимание проведению второй встречи на высшем уровне, проявляет "необыкновенные желание и решимость на пути к решению вопросов".