Ким Чен Ын заявил о готовности КНДР к любым военным столкновениям с США

КНДР "полностью готова к любым военным столкновениям с США".

КНДР "полностью готова к любым военным столкновениям с США".

Как передает Report со ссылкой агентство Yonhap, об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын в своей речи по случаю отмечаемой годовщины окончания Корейской войны (1950-1953 годы), которая состоялась в среду.

"Еще раз подчеркиваю, что КНДР полностью готова к любому военному столкновению с США", - заявил Ким Чен Ын. По его словам, Пхеньян готов мобилизовать свои "ядерные средства сдерживания" в случае необходимости. Лидер КНДР добавил, что, если "США продолжат грубо нарушать фундаментальные интересы народной республики и посягать на ее безопасность", это лишь вызовет "больший кризис".

Лидер КНДР также прокомментировал концепцию превентивного удара Республики Корея. "Подобная опасная попытка вызовет суровое наказание и приведет к краху режима (президента) Юн Сок Еля и его армии. Если режим и бандиты из военных кругов считают, что могут нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной силы с помощью превентивного применения определенных военных средств или методов, они ошибаются", - отметил лидер КНДР.