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Ким Чен Ын заявил о готовности к конфронтации с Байденом

Ким Чен Ын заявил о готовности к конфронтации с Байденом Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна должна готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с новой администрацией США.
Другие страны
18 июня 2021 г. 06:26
Ким Чен Ын заявил о готовности к конфронтации с Байденом
Ким Чен Ын

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна должна готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с новой администрацией США.

Как передает Report, об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Отмечается, что Ким Чен Ын выступил на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК), где проанализировал политику новой американской администрации по отношению к Пхеньяну.

"Генеральный секретарь подчеркнул необходимость подготовки как к диалогу, так и к конфронтации (с США - ред.), в особенности всесторонней подготовки к конфронтации для того, чтобы защитить достоинство нашего государства", - цитирует северокорейского лидера ЦТАК.

В мае президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если тот согласится на денуклеаризацию. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США завершили пересмотр политики в отношении КНДР. По ее словам, новая политика отличается от курсов двух предыдущих президентов - "не будет построена на большой сделке или полагаться на стратегическое терпение".

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Версия на азербайджанском языке Kim Çen In Co Baydenlə qarşıdurmaya hazırlıq haqqında bildirib

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