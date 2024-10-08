Ким Чен Ын заявил, что КНДР ускорит строительство военной сверхдержавы

КНДР ускорит шаги по собственному превращению в военную сверхдержаву и серьезную ядерную силу.

КНДР ускорит шаги по собственному превращению в военную сверхдержаву и серьезную ядерную силу.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи , об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Руководитель народной республики 7 октября посетил Университет национальной обороны по случаю 60-летия его основания. По мнению Ким Чен Ына, нарушение стратегического баланса на Корейском полуострове приведет к войне, поэтому политика КНДР, направленная на обладание физическими средствами, которые "позволяют сдерживать противника и контролировать ситуацию, полностью справедлива".

"Наши шаги по направлению к военной сверхдержаве, ядерной державе станут еще быстрее", - заявил лидер КНДР.

"Военный союз США и Республики Корея, как хвалятся сами марионетки, полностью стал ядерным, в такой ситуации нам нужно поддерживать бесконечно высокую боеготовность", - добавил Ким Чен Ын.

Он напомнил, что народная республика не исключает применение ядерного оружия. "Нам противостоит крупнейшая ядерная держава мира, и ею пытаются манипулировать самые гнусные марионетки", - считает генеральный секретарь Трудовой партии Кореи.