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Ким Чен ЫН заявил, что КНДР оккупирует Южную Корею, если это потребуется

Ким Чен ЫН заявил, что КНДР оккупирует Южную Корею, если это потребуется КНДР считает Республику Корея своим неизменным главным врагом и готова оккупировать ее территорию в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, требующих обеспечения собственной безопасности.
Другие страны
9 февраля 2024 г. 08:11
Ким Чен ЫН заявил, что КНДР оккупирует Южную Корею, если это потребуется

КНДР считает Республику Корея своим неизменным главным врагом и готова оккупировать ее территорию в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, требующих обеспечения собственной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал лидер КНДР Ким Чен Ын в заявлении по случаю 76-й годовщины основания Корейской народной армии.

"Не так давно наша партия и правительство подвели итоги истории раскола и противостояния нашего народа. Определение южнокорейских марионеток как наиболее вредоносного и неизменно главного врага нашей страны и принятие решения об оккупации их территории в случае возникновения чрезвычайной ситуации в качестве национальной политики являются разумной мерой для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем", - приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

В прошлом году на декабрьском пленуме лидер КНДР заявил, что Трудовая партия Кореи больше не считает возможным мирное объединение Корейского полуострова посредством диалога. Он добавил, что КНДР и Республика Корея окончательно стали друг для друга враждебными государствами.

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Версия на азербайджанском языке Kim Çen In: “KXDR Koreya Respublikasını işğal etməyə hazırdır”

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