Ким Чен ЫН заявил, что КНДР оккупирует Южную Корею, если это потребуется

КНДР считает Республику Корея своим неизменным главным врагом и готова оккупировать ее территорию в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, требующих обеспечения собственной безопасности.

КНДР считает Республику Корея своим неизменным главным врагом и готова оккупировать ее территорию в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств, требующих обеспечения собственной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал лидер КНДР Ким Чен Ын в заявлении по случаю 76-й годовщины основания Корейской народной армии.

"Не так давно наша партия и правительство подвели итоги истории раскола и противостояния нашего народа. Определение южнокорейских марионеток как наиболее вредоносного и неизменно главного врага нашей страны и принятие решения об оккупации их территории в случае возникновения чрезвычайной ситуации в качестве национальной политики являются разумной мерой для вечной безопасности нашей страны, мира и стабильности в будущем", - приводит слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи.

В прошлом году на декабрьском пленуме лидер КНДР заявил, что Трудовая партия Кореи больше не считает возможным мирное объединение Корейского полуострова посредством диалога. Он добавил, что КНДР и Республика Корея окончательно стали друг для друга враждебными государствами.