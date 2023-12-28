Ким Чен Ын заявил, что армия и военная промышленность должны ускорить подготовку к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын поставил перед армией и предприятиями военной промышленности, в том числе связанными с производством ядерного оружия, задачу ускорить подготовку к войне.
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"Товарищ Ким Чен Ын поставил боевые задачи перед Народной армией, областями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны по дальнейшему ускорению подготовки к войне", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства.
Ким Чен Ын подчеркнул, что такие меры следует принять в связи с "серьезной военно-политической ситуацией на Корейском полуострове, которая накалилась до предела из-за беспрецедентных происков США и их сателлитов".
В КНДР проходит расширенное заседание IX пленума ЦК ТПК восьмого созыва. В первый день на нем обсуждались в основном внутренние темы, касающиеся экономики, бюджета на следующий год и т. д.