Ким Чен Ын заявил, что армия и военная промышленность должны ускорить подготовку к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын поставил перед армией и предприятиями военной промышленности, в том числе связанными с производством ядерного оружия, задачу ускорить подготовку к войне.

Лидер КНДР Ким Чен Ын поставил перед армией и предприятиями военной промышленности, в том числе связанными с производством ядерного оружия, задачу ускорить подготовку к войне.

Как передает Report , c соответствующим заявлением он выступил на расширенном заседании IX пленума Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва.

"Товарищ Ким Чен Ын поставил боевые задачи перед Народной армией, областями военной промышленности, ядерного оружия и гражданской обороны по дальнейшему ускорению подготовки к войне", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства.

Ким Чен Ын подчеркнул, что такие меры следует принять в связи с "серьезной военно-политической ситуацией на Корейском полуострове, которая накалилась до предела из-за беспрецедентных происков США и их сателлитов".

В КНДР проходит расширенное заседание IX пленума ЦК ТПК восьмого созыва. В первый день на нем обсуждались в основном внутренние темы, касающиеся экономики, бюджета на следующий год и т. д.