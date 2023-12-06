Ким Чен Ын заплакал на общереспубликанском съезде матерей

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заплакал в ходе чтения отчетного доклада на V Общереспубликанском съезде матерей.
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В новостном сюжете показали видео с первого дня съезда, где Ким Чен Ын, слушая выступление секретаря ЦК Трудовой партии Кореи Ли Иль Хвана, заплакал. Лицо лидера в этот момент показали крупным планом.
Что вызвало эмоциональную реакцию северокорейского руководителя остается неизвестным, но произошло это во время чтения доклада, в котором говорится о готовности матерей к самопожертвованию ради будущего своих детей.
Ранее Минобороны КНДР расценило иностранное вмешательство в работу своих спутников как объявление войны. По заявлению ведомства, представитель Космических сил США намекал на возможные атаки на недавно запущенный северокорейский спутник-разведчик. Кто выступил с такими угрозами, не уточняется.