Ким Чен Ын выступил за усиление роли правительства и расширение его функций

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын, выступая на седьмом съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), заявил о необходимости усиления роли правительства страны и расширения его функций.

Как передает Report, "Необходимо укрепить правительство и усилить его функции и роль и одновременно с этим продуманно претворять в жизнь генеральную линию партии на динамичное осуществление трех революций – идеологической, технической и культурной", — цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) выступление северокорейского лидера.

Ким Чен Ын также подчеркнул "важность реализации пятилетнего плана экономического развития страны в период с 2016 года по 2020 год", однако детали этого плана не приводятся.