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Ким Чен Ын встретился с главой парламента Китая

Ким Чен Ын встретился с главой парламента Китая Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Чжао Лэцзи.
Другие страны
13 апреля 2024 г. 15:33
Ким Чен Ын встретился с главой парламента Китая

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Чжао Лэцзи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Xinhua.

В ходе встречи была обсуждена динамика развития китайско-корейских отношений.

Чжао Лэцзи подчеркнул, что в новой ситуации Китай "готов сотрудничать с КНДР в целях содействия дальнейшему развитию китайско-корейских отношений в соответствии с благородной волей высших руководителей двух партий и общей волей народов двух стран".

По его словам, Пекин рассматривает отношения с КНДР со стратегической и долгосрочной точки зрения, и готов взаимодействовать в целях развития двустороннего прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества.

Отметим, что глава китайского законодательного органа находится в Пхеньяне с официальным визитом.

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