Ким Чен Ын встретился с главой парламента Китая

Лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламента) КНР Чжао Лэцзи.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Xinhua.
В ходе встречи была обсуждена динамика развития китайско-корейских отношений.
Чжао Лэцзи подчеркнул, что в новой ситуации Китай "готов сотрудничать с КНДР в целях содействия дальнейшему развитию китайско-корейских отношений в соответствии с благородной волей высших руководителей двух партий и общей волей народов двух стран".
По его словам, Пекин рассматривает отношения с КНДР со стратегической и долгосрочной точки зрения, и готов взаимодействовать в целях развития двустороннего прагматичного и взаимовыгодного сотрудничества.
Отметим, что глава китайского законодательного органа находится в Пхеньяне с официальным визитом.