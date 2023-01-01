Ким Чен Ын: США фактически создают азиатскую версию НАТО

США под предлогом укрепления своих союзнических отношений с Японией и Южной Кореей фактически создают "азиатскую версию НАТО".

США под предлогом укрепления своих союзнических отношений с Японией и Южной Кореей фактически создают "азиатскую версию НАТО".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом лидер КНДР Ким Чен Ын заявил 31 декабря на VI пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

"Продвигая трехстороннее сотрудничество с Японией и Южной Кореей, под предлогом "укрепления союза" США погружаются в создание нового военного блока как "азиатской версии НАТО", - говорится в сообщении. При этом лидер страны отметил, что "США и враждебные силы" получили "серьезный удар" благодаря усилению военных возможностей КНДР и теперь "трепещут от страха и беспокойства".

В этой ситуации, отметил Ким Чен Ын, стране необходимо прикладывать вдвое больше усилий для укрепления военных возможностей. В его докладе отмечалось, что первоочередной задачей ядерных вооруженных сил являются "сдерживание войны и защита мира и стабильности", но, если это не удастся, Пхеньян готов "выполнить и другую миссию, необоронную".

В этой связи была поставлена задача разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая позволила бы в случае нападения немедленно нанести ответный ядерный удар.