Ким Чен Ын согласился на проверки ядерных объектов КНДР

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время встречи с госсекретарем США Майком Помпео выразил согласие на проведение проверок ядерных объектов КНДР.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил во вторник телеканал JTBC со ссылкой на осведомленный источник.

Ким Чен Ын пообещал Помпео доступ к ядерным объектам КНДР, что свидетельствует о позитивном намерении северокорейской стороны принимать активное участие в процессе контроля денуклеаризации Корейского полуострова.

"Вы можете осматривать все ядерные объекты, где захотите", — приводит телеканал слова северокорейского лидера.