Ким Чен Ын решил привлечь армию к развитию деревни в КНДР

В КНДР на пятом расширенном заседании Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва обсудили вопросы развития деревни в стране.

В КНДР на пятом расширенном заседании Центральной военной комиссии (ЦВК) Трудовой партии Кореи (ТПК) восьмого созыва обсудили вопросы развития деревни в стране.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК), лидер Северной Кореи Ким Чен Ын решил привлекать для решения этой задачи военнослужащих.

"Генеральный секретарь отметил, что армия должна стать субъектом борьбы и примером в строительстве социалистической деревни… ежегодно непременно создавать реальные объекты процветания, радующие народ", - отмечено в сообщении.

Подразумевается, что солдат будут направлять на объекты строительства по всей стране. На заседании делегаты также определили направления действий и конкретные задачи армии для ускорения развития деревни, местного строительства, и возможности мобилизации военных для выполнения этих задач.

По словам Ким Чен Ына, от армии для процветания государства в условиях вызовов и трудностей сейчас требуется больше усилий. Также на пленуме северокорейский лидер произнес речь о «неотложных задачах» в сельском хозяйстве на 2023 год и о целях развития отрасли на долгосрочную перспективу.