Ким Чен Ын рассматривает возможность удара по Южной Корее

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил артиллерийские воинские части на небольших островах Чанджэдо и Мудо в Южном море и заявил, что рассматривает план по нанесению удара по Южной Корее.

Как передает Report, об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на северокорейские СМИ.

Отмечается, что после получения отчёта о перемещении южнокорейских военнослужащих Ким Чен Ын «ознакомился и проинспектировал план артиллерийского удара по новым гарнизонам на вражеских объектах».

Северокорейский лидер призвал военнослужащих быть в состоянии полной боеготовности.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен проводить красную линию по отношению к КНДР.