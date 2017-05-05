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    Ким Чен Ын рассматривает возможность удара по Южной Корее

    Северокорейский лидер призвал военнослужащих быть в состоянии полной боеготовности

    Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил артиллерийские воинские части на небольших островах Чанджэдо и Мудо в Южном море и заявил, что рассматривает план по нанесению удара по Южной Корее.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на северокорейские СМИ.

    Отмечается, что после получения отчёта о перемещении южнокорейских военнослужащих Ким Чен Ын «ознакомился и проинспектировал план артиллерийского удара по новым гарнизонам на вражеских объектах».

    Северокорейский лидер призвал военнослужащих быть в состоянии полной боеготовности.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен проводить красную линию по отношению к КНДР.

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