Ким Чен Ын: Пуск МБР был сделан с целью направить США строгое предупреждение

Баку. 29 июля. REPORT.AZ/ Глава Северной Кореи Ким Чен Ын прокомментировал недавние пуски баллистических ракет. Он назвал эти испытания «строгим предупреждением» для США.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер добавил, что санкции против КНДР и военные угрозы со стороны Соединенных штатов лишь усиливают побуждения страны к наращиванию ядерной мощи. По его словам, ядерная программа является «стратегической силой», поэтому она не может быт прекращена.

«США не будут в безопасности, если они осмелятся тронуть наше государство», — приводит ведомство слова Ким Чен Ына.