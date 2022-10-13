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Ким Чен Ын провел испытательный пуск ракет большой дальности

Ким Чен Ын провел испытательный пуск ракет большой дальности Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытательным пуском крылатых ракет большой дальности.
Другие страны
13 октября 2022 г. 03:06
Ким Чен Ын провел испытательный пуск ракет большой дальности

Лидер КНДР Ким Чен Ын руководил испытательным пуском крылатых ракет большой дальности.

Как передает Report, об этом пишет Reuters.

Глава Северной Кореи подчеркнул, что страна "должна продолжать расширять сферу действия ядерных стратегических вооруженных сил". Он пояснил, что это необходимо для готовности сдерживать любой критический военный кризис в любое время. Кроме того, по мнению Ким Чен Ына, КНДР следует полностью взять на себя инициативу в этом вопросе.

Сообщается, что две северокорейские ракеты с точностью поразили цель на расстоянии 2 000 километров. Их запуск был направлен на последующее увеличение боеспособности и мощи оружия, в частности, чтобы подтвердить "надежность и техническую безопасность всей системы оперативного применения", говорится в публикации.

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