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Ким Чен Ын проинспектировал завод боеприпасов

Ким Чен Ын проинспектировал завод боеприпасов Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел инспекцию Пукчжунского машиностроительного завода, а также завода по производству боеприпасов.
Другие страны
3 сентября 2023 г. 08:26
Ким Чен Ын проинспектировал завод боеприпасов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел инспекцию Пукчжунского машиностроительного завода, а также завода по производству боеприпасов.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что глава КНДР выразил удовлетворение ходом технической модернизации завода, а также подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания мощностей.

Кроме того, Ким Чен Ын отметил, что данное предприятие играет важнейшую и незаменимую роль в развитии судостроительной промышленности страны и укреплении национальных ВМС.

В ночь на 3 сентября стало известно, что КНДР провела учения по запуску ракет с имитацией тактического ядерного удара в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.

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