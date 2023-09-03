Ким Чен Ын проинспектировал завод боеприпасов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел инспекцию Пукчжунского машиностроительного завода, а также завода по производству боеприпасов.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел инспекцию Пукчжунского машиностроительного завода, а также завода по производству боеприпасов.

Как передает Report , об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что глава КНДР выразил удовлетворение ходом технической модернизации завода, а также подчеркнул необходимость дальнейшего наращивания мощностей.

Кроме того, Ким Чен Ын отметил, что данное предприятие играет важнейшую и незаменимую роль в развитии судостроительной промышленности страны и укреплении национальных ВМС.

В ночь на 3 сентября стало известно, что КНДР провела учения по запуску ракет с имитацией тактического ядерного удара в ответ на совместные учения США и Южной Кореи.