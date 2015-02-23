Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Глава КНДР Ким Чен Ын призвал военных быть в полной боевой готовности. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РБК, он заявил, выступая перед центральной военной комиссией правящей Трудовой партии Северной Кореи.

Также лидер страны призвал к модернизации вооружений. Ранее Ын заявлял, что КНДР готова виду противостояния, в том числе ядерному.

МИД Южной Кореи сообщал, что в Пхеньяне разработана баллистическая ракета, которая теоретически способна уничтожить США.

Кроме того, по заверениям Сеула, Северная Корея в настоящее время увеличивает количество военных постов на границе с Южной Кореей и наращивает число механизированной техники.