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    Ким Чен Ын призвал военных быть в полной боевой готовности

    В Пхеньяне разработана баллистическая ракета, которая теоретически способна уничтожить США

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Глава КНДР Ким Чен Ын призвал военных быть в полной боевой готовности. Об этом, как сообщает Report со ссылкой на РБК, он заявил, выступая перед центральной военной комиссией правящей Трудовой партии Северной Кореи.

    Также лидер страны призвал к модернизации вооружений. Ранее Ын заявлял, что КНДР готова виду противостояния, в том числе ядерному.

    МИД Южной Кореи сообщал, что в Пхеньяне разработана баллистическая ракета, которая теоретически способна уничтожить США.

    Кроме того, по заверениям Сеула, Северная Корея в настоящее время увеличивает количество военных постов на границе с Южной Кореей и наращивает число механизированной техники.

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