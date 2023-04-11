Ким Чен Ын призвал усилить оборону КНДР на фоне разрыва связи с Южной Кореей

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на расширенном заседании Центральной военной комиссии призвал усилить обороноспособность страны из-за "постоянно ухудшающейся безопасности на Корейском полуострове".

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на расширенном заседании Центральной военной комиссии призвал усилить обороноспособность страны из-за "постоянно ухудшающейся безопасности на Корейском полуострове".

Как передает Report, об этом сообщило Центральное информационное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что северная Корея готова "всемерно укреплять силы сдерживания в стране, чтобы справиться с нарастающими действиями империалистов США и южнокорейских марионеток-предателей, направленных на развязывание агрессивной войны".