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Ким Чен Ын призвал усилить боевую готовность ВВС Северной Кореи

Ким Чен Ын призвал усилить боевую готовность ВВС Северной Кореи Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе визита к командованию военно-воздушными силами страны призвал ВВС усилить боевую готовность, чтобы немедленно реагировать на военные угрозы,
Другие страны
1 декабря 2023 г. 07:11
Ким Чен Ын призвал усилить боевую готовность ВВС Северной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в ходе визита к командованию военно-воздушными силами страны призвал ВВС усилить боевую готовность, чтобы немедленно реагировать на военные угрозы,

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Он изложил оперативную и тактическую политику, связанную с приведением военно-воздушных сил в состояние постоянной боевой готовности и повышением их возможностей вести войну в полной мере, чтобы немедленно и мощно противостоять любой военной провокации и угрозе противника", - подчеркнул Ким Чен Ын.

Так, северокорейский лидер вместе со своей дочерью Ким Чжу Э посетил полк первой дивизии военно-воздушных и наблюдал за демонстрационным полетом.

"Он высоко оценил, что летчики этой авиачасти надежно готовы к совершенному выполнению авиационных боевых заданий при всяких неблагоприятных условиях", - отмечает агентство.

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Версия на азербайджанском языке Kim Çen In Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş hazırlığını gücləndirməyə çağırıb

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