Ким Чен Ын призвал определить территорию КНДР в конституции

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал внести в конституцию страны положения о территории КНДР и отказаться от упоминания мирного объединения Севера и Юга.

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал внести в конституцию страны положения о территории КНДР и отказаться от упоминания мирного объединения Севера и Юга.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер КНДР напомнил, что в Конституции Республики Корея написано, что к ее территории относится весь Корейский полуостров. "Я ознакомился с конституциями ряда других стран, в них дается четкое политическое и географическое определение пространства, где осуществляется их суверенитет: территория государства, его территориальные воды и воздушное пространство", - сказал руководитель народной республики.

"Сейчас в нашей конституции нет таких положений. Необходимо избавиться от противоречащих реальности концепций о соотечественниках, стороне национального примирения и объединения в отношении Республики Корея, необходимо сделать юридические шаги по четкому определению территории, где осуществляется суверенитет КНДР как независимой социалистической страны, как страны, которая определила Республику Корея иным государством, самым враждебным себе", - добавил он.

"Считаю, что необходимо исключить из конституции выражения, такие как "северная часть [страны]", "самостоятельное и мирное объединение, сплочение народа". Вместе с конституционными правками необходимо проводить практическую политику по отказу от символических пережитков прошлой эпохи в виде [концепций] "Северной и Южной Кореи с отношениями соотечественников", "мирного объединения", - отметил Ким Чен Ын.