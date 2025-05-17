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Ким Чен Ын призвал армию быть готовой к войне

Ким Чен Ын призвал армию быть готовой к войне Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил авиаполк при первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии, где руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС.
Другие страны
17 мая 2025 г. 04:42
Ким Чен Ын призвал армию быть готовой к войне

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил авиаполк при первой гвардейской военно-воздушной дивизии Корейской Народной Армии, где руководил боевыми учениями авиаотрядов ВВС.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что в ходе учений отрабатывались навыки авиаотрядов, зенитно-ракетных подразделений, подразделений РЛС и РЭБ по выполнению заданий противовоздушной обороны.

В ходе учений отрабатывалось отслеживание и уничтожение крылатых ракет и ударных дронов-камикадзе, нейтрализация и уничтожение ударных беспилотников с помощью радиоэлектронных средств. Также в ходе учений были проведены испытания новой дальнобойной и планирующей управляемой бомбы.

По данным ЦТАК, лидер КНДР подчеркнул, что "все части армии должны совершить радикальный перелом в подготовке к войне, постоянно находясь в готовности к вступлению в войну".

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Версия на английском языке North Korea's Kim Jong Un oversees air drills, calls for stepped-up war preparation
Версия на азербайджанском языке Kim Çen In ordunu müharibəyə hazır olmağa çağırıb

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