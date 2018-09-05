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    Ким Чен Ын принял южнокорейскую делегацию в Пхеньяне

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын принял южнокорейскую делегацию во главе со спецпредставителем президента Южной Кореи Чон Ый Ёном в Пхеньяне. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили в администрации главы южнокорейского государства.

    "Специальная делегация встретилась с председателем Ким Чен Ыном, чтобы передать ему лично послание президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и обменяться мнениями", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что делегация должна покинуть Пхеньян после торжественного ужина. Среди членов южнокорейской делегации - глава Национального агентства разведки Со Хун и заместитель министра по делам объединения.

    Накануне президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин поговорили по телефону, обсудив ситуацию на Корейском полуострове, в частности, предстоящий саммит Сеула и Пхеньяна.

    Ранее лидеры КНДР и Южной Кореи встречались дважды - в апреле и в мае.

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