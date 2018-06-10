Ким Чен Ын прилетел в Сингапур на встречу с Трампом

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ В воскресенье, 10 июня, министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан встретил в аэропорту Сингапура лидера КНДР Ким Чен Ына.

Как передает Report, глава сингапурского МИДа опубликовал совместное фото с северокорейским лидером в твиттере.

«Встретил председателя Ким Чен Ына, который только что прибыл в Сингапур», — написал Балакришнан.

10 июня у Ким Чен Ына также запланирована встреча с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном, а 12 июня должны состояться переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Встреча лидеров США и Северной Кореи состоится в отеле Capella на острове Сентоса в 500 метрах от Сингапура.