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Ким Чен Ын приказал повысить готовность армии КНДР

Ким Чен Ын приказал повысить готовность армии КНДР Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе прошедшего заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) распорядился повысить готовность армии к войне с учетом тяжелой военно-политической ситуации на Корейском полуострове.
Другие страны
10 августа 2023 г. 03:54
Ким Чен Ын приказал повысить готовность армии КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе прошедшего заседания Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) распорядился повысить готовность армии к войне с учетом тяжелой военно-политической ситуации на Корейском полуострове.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Центральный военный комитет (ЦВК) ТПК созвал расширенное заседание, чтобы обсудить важнейшие вопросы по дальнейшей последовательной подготовке армии к войне в ответ на сложившуюся на Корейском полуострове серьезную военно-политическую ситуацию. Товарищ Ким Чен Ын глубоко обобщил и проанализировал текущее положение дел на Корейском полуострове, выступил с программной заключительной речью о дальнейшем наступательном ускорении подготовки армии к войне", - отмечается в сообщении.

Лидер КНДР подчеркнул необходимость "увеличения мощных ударных средств, предназначенных для сдерживания войны, а также наращивания усилий по оперативному размещению таких средств в боевом порядке во всех частях".

Кроме того, Ким Чен Ын отметил, что весь военно-промышленный комплекс страны должен "динамично продвигать работу по массовому производству всех видов вооружений с учетом оперативных запросов модернизирующейся армии".

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