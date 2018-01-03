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    Ким Чен Ын приказал начать переговоры с Южной Кореей

    Специальная линия связи будет открыта, начиная с 10:30 по бакинскому времени

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Лидер КНДР приказал начать переговоры с Южной Кореей посредством специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщило агентство Reuters.

    Отмечается, что специальная линия связи будет открыта, начиная с 10:30 по бакинскому времени.

    Ранее КНДР выразила готовность начать переговоры по вопросу участия своей сборной в предстоящих зимних Олимпийских Играх в южнокорейском Пхёнчхане. Сеул положительно оценил эту инициативу Пхеньяна и предложил провести переговоры на высоком уровне в приграничном Пханмунджоме. 

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