Ким Чен Ын позвал Си Цзиньпина в гости

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Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил председателя КНР Си Цзиньпина нанести визит в Северную Корею, передает Report со ссылкой на ТАСС.
"Лидер Китая с удовольствием принял приглашение и сообщил Ким Чен Ыну о своих планах визита", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).
Отмечается, что в случае приезда Си Цзиньпина это станет первым визитом председателя КНР в Северную Корею с 2011 года.
Tural AsadiАвтор новости