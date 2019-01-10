Ким Чен Ын позвал Си Цзиньпина в гости

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил председателя КНР Си Цзиньпина нанести визит в Северную Корею, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Лидер Китая с удовольствием принял приглашение и сообщил Ким Чен Ыну о своих планах визита", — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что в случае приезда Си Цзиньпина это станет первым визитом председателя КНР в Северную Корею с 2011 года.