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Ким Чен Ын посетил испытания нового оружия

Ким Чен Ын посетил испытания нового оружия Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал испытания новой системы тактического управляемого оружия, которая должна повысить эффективность тактического ядерного оружия страны, испытания прошли успешно.
Другие страны
17 апреля 2022 г. 03:54
Ким Чен Ын посетил испытания нового оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал испытания новой системы тактического управляемого оружия, которая должна повысить эффективность тактического ядерного оружия страны, испытания прошли успешно.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

"Эта система тактического управляемого оружия нового типа, разработанная при особом внимании центрального комитета, имеет большое значение для стремительного совершенствования огневой мощи фронтовых подразделений дальнобойной артиллерии и повышения эффективности применения тактического ядерного оружия КНДР и диверсификации задач его огневой мощи", - говорится в сообщении ЦТАК.

Вместе с Ким Чен Ыном за испытаниями наблюдал заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Чон Сик, командный состав министерства обороны КНДР и командиры крупных соединений Корейской Народной Армии. Испытание прошло успешно, Ким Чен Ын высоко оценил результаты научных исследований в оборонной сфере, а также дал указания для "дальнейшего усиления обороноспособности страны и ядерных боевых сил".

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