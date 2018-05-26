 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Ким Чен Ын посетил город, где находятся иностранные журналисты

    Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Лидер КНДР Ким Чен Ын побывал в пятницу в северокорейском городе Вонсане и ознакомился со строительством туристических объектов.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в это время гостиница, где находятся иностранные журналисты, закрывалась, никого из них не выпускали.

    "Вчера верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын посещал город Вонсан. Он осмотрел строящиеся объекты туристической инфраструктуры", — сказал журналистам один из организаторов посещения западными СМИ полигона Пхунгери.

    Корреспондентов иностранных СМИ, которые прибыли наблюдать за закрытием полигона, в пятницу в течение примерно часа просили не покидать здание гостиницы.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi