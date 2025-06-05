Ким Чен Ын пообещал России поддержку в конфликте с Украиной

Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал поддерживать Россию в международных вопросах, включая ситуацию в Украине.

Глава КНДР Ким Чен Ын пообещал поддерживать Россию в международных вопросах, включая ситуацию в Украине.

Как передает Report со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), об этом он заявил на встрече с секретарем Совета безопасности (СБ) РФ Сергеем Шойгу.

Северокорейский лидер выразил уверенность, что Россия будет добиваться успехов в защите "суверенитета страны, ее территориальной целостности и безопасности".

В ходе переговоров Ким Чен Ын и Шойгу обсудили международную обстановку и ситуацию вокруг Украины. Как подчеркивается в сообщении, позиции сторон полностью совпадают.

Секретарь Совбеза РФ, в свою очередь, передал лидеру КНДР особую благодарность от российского руководства за участие представителей корейского народа в боях за Курскую область.