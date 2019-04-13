Ким Чен Ын планирует развивать атомную энергетику

Северная Корея будет наращивать военную мощь и развивать атомную энергетику, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, несмотря на задачу "денуклеаризации", обсуждаемой с США и Южной Кореей.

Как сообщает Report, об этом сообщило РИА Новости.

Накануне северокорейский лидер выступил на сессии Верховного народного собрания КНДР с речью, где отметил, что в области электроэнергетики нужно разрабатывать и создавать больше мощностей перспективных энергоресурсов, включая гидроэнергетику, энергию приливов и атомную энергию. Тем самым он подтвердил, что полностью от ядерных разработок его страна отказываться не собирается.По его словам, следует "постоянно учитывать, что мир можно обеспечить только могучей военной мощью, твердо придерживаться принципа самозащиты и впредь надежно укреплять оборону страны"."Оборонная мощь - сильная гарантия защиты суверенитета нашей республики. Сегодня мирные веяния, которые начали тянуться на Корейский полуостров, - вещь не прочная, и агрессивные замыслы вражеских сил против нашей республики не исчезли", - отметил лидер КНДР.