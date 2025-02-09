Ким Чен Ын: Пхеньян не хочет военной напряженности на Корейском полуострове

КНДР не хочет обострения ситуации в регионе Корейского полуострова.

КНДР не хочет обострения ситуации в регионе Корейского полуострова.

Как передает Report , об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын добавил, что с «теми, кто почитает силовое превосходство, нужно говорить на их языке».

"КНДР, исходя из стремления предотвратить вспышку новой войны и гарантировать мир и безопасность на Корейском полуострове, будет принимать продолжительные ответные меры по сохранению военного баланса в регионе", - приводит его слова ЦТАК.

Южнокорейский президент Юн Сок Ёль вечером 3 декабря объявил о введении в стране военного положения. Он связал данный шаг с необходимостью "искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок". Позже депутаты от оппозиционных партий внесли в парламент Южной Кореи проект импичмента действующего президента.

В свою очередь профессор южнокорейского Университета Кунмин Андрей Ланьков также высказал мнение, что КНДР не хочет воевать с соседом. Он заявил, что КНДР Ким Чен Ын не будет нападать на Южную Корею.