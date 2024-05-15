Ким Чен Ын ознакомился с тактической ракетной системой

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с тактической ракетной системой, которая поступит на вооружение западной оперативной группы Корейской народной армии (КНА).

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с тактической ракетной системой, которая поступит на вооружение западной оперативной группы Корейской народной армии (КНА).

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В сообщении не приводятся подробности о типе вооружений, однако отмечается, что произведенные в первом полугодии ракетные установки будут поступать на вооружение подразделений, отвечающих за "выполнение важного задания по нанесению огневого удара".

Ким Чен Ын положительно оценил результаты производства на предприятиях военно-промышленного комплекса и подчеркнул необходимость "непременного выполнения плана военного производства на 2024 год для достижения радикального перелома в подготовке армии к войне".