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Ким Чен Ын ознакомился с тактической ракетной системой

Ким Чен Ын ознакомился с тактической ракетной системой Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с тактической ракетной системой, которая поступит на вооружение западной оперативной группы Корейской народной армии (КНА).
Другие страны
15 мая 2024 г. 03:48
Ким Чен Ын ознакомился с тактической ракетной системой

Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с тактической ракетной системой, которая поступит на вооружение западной оперативной группы Корейской народной армии (КНА).

Как передает Report, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

В сообщении не приводятся подробности о типе вооружений, однако отмечается, что произведенные в первом полугодии ракетные установки будут поступать на вооружение подразделений, отвечающих за "выполнение важного задания по нанесению огневого удара".

Ким Чен Ын положительно оценил результаты производства на предприятиях военно-промышленного комплекса и подчеркнул необходимость "непременного выполнения плана военного производства на 2024 год для достижения радикального перелома в подготовке армии к войне".

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